Napoli calciomercato 2026 | Manna pronto a definire tre cessioni

Il Napoli sta preparando tre cessioni per il calciomercato 2026. Ambrosino sarà ceduto in prestito al Modena, mentre Zerbin lascerà il club per il Frosinone, sempre in prestito, con diritto di riscatto o obbligo in base a alcune condizioni.

Ambrosino sarà ceduto in prestito al Modena mentre Zerbin lascerà Napoli per andare al Frosinone in prestito con diritto di riscatto o obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Per Vigliotti, invece, gli azzurri hanno trovato l’accordo per il prestito con il Pineto in Serie C. Lo stesso Aurelio De Laurentiis ha recentemente ribadito come il club debba prima completare diverse cessioni, considerando una rosa composta da quasi cinquanta elementi tra rientri dai prestiti e giovani da sistemare. Solo successivamente il Napoli potrà concentrarsi sugli ultimi innesti richiesti da Allegri, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e più equilibrata in vista della nuova stagione. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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SSC Napoli, summit di calciomercato con De Laurentiis, Manna, Chiavelli e Iorio!

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