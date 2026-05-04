Il direttore sportivo del Napoli sta lavorando per ridurre la rosa in vista della stagione 20262027, con sei calciatori in scadenza nel 2027. La strategia prevede la gestione delle cessioni, considerando le plusvalenze e gli ingaggi elevati. La rosa attuale presenta diverse situazioni contrattuali da risolvere prima dell’inizio delle operazioni di mercato. La società valuta le possibili mosse per ottimizzare la composizione della squadra e le risorse economiche.

? In Sintesi Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro per sfoltire la rosa in vista della stagione 20262027. L’obiettivo principale è la cessione di sei calciatori con il contratto in scadenza nel 2027 (escluso Amir Rrahmani, fresco di rinnovo fino al 2029). La lista dei partenti comprende Alex Meret, Pasquale Mazzocchi, Stanislav Lobotka, Frank Anguissa, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Le situazioni più spinose riguardano il centravanti e il trequartista belga, i cui ingaggi lordi (rispettivamente 8 e 14 milioni di euro) pesano enormemente sulle casse del club. La strategia societaria punta a generare plusvalenze sfruttando l’ammortamento quasi totale dei cartellini, liberando così spazio salariale vitale per finanziare il nuovo ciclo tecnico, a prescindere dalla permanenza in panchina di Antonio Conte.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Calciomercato Napoli: sei calciatori in scadenza 2027, Manna studia le cessioni tra plusvalenze e ingaggi pesanti

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