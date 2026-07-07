Napoli blitz dei carabinieri nel Quadrilatero delle Carceri | scoperti due bunker

I carabinieri hanno effettuato un intervento nel Quadrilatero delle Carceri, nel centro storico della provincia di Napoli. Durante l’operazione sono stati scoperti due bunker sotterranei. L’area è sotto controllo delle forze dell’ordine, che stanno proseguendo le indagini. Non sono stati segnalati feriti o arresti. La scoperta si inserisce in attività di prevenzione e repressione di attività illegali nella zona.

Blitz dei carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata nella zona del Quadrilatero delle Carceri, area del centro storico della provincia Napoletana. I militari hanno scoperto l'esistenza di due bunker probabilmente utilizzati dai latitanti per sfuggire alle forze dell'ordine. All'interno dei due locali gli agenti hanno rinvenuto un letto con lenzuola e un televisore. Nel corso dei controlli gli uomini dell'Arma hanno sequestrato quattro pistole, 195 proiettili di vario calibro, due caricatori per pistola, 92 grammi di marijuana, sostanza da taglio, una microcamera e un sistema Dvr. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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