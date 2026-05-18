Nella giornata di oggi, i Carabinieri hanno effettuato un’operazione nella provincia individuando tre conducenti sotto l’effetto dell’alcol. Uno di loro, proveniente da Tarcento, è stato sottoposto a controlli che hanno rilevato un livello di alcol nel sangue superiore alla norma. Inoltre, nel comune di Cividale, un giovane ha aggredito i militari durante un intervento di controllo. Le forze dell’ordine stanno attualmente raccogliendo elementi per chiarire i dettagli dell’accaduto.

? Domande chiave Chi è il giovane che ha aggredito i Carabinieri a Cividale?. Quanto alcol è stato trovato nel sangue del conducente di Tarcento?. Perché il controllo a Cividale è degenerato in resistenza a pubblico ufficiale?. Quali sanzioni hanno colpito la donna fermata a Bagnaria Arsa?.? In Breve Tarcento: giovane di 22 anni con 1,36 grammi di alcol per litro.. Cividale del Friuli: ventiduenne straniero denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.. Bagnaria Arsa: donna di 46 anni con 0,96 grammi di alcol per litro.. Controlli coordinati dalla Centrale Operativa nei comuni di Tarcento, Cividale e Bagnaria Arsa.. Tre conducenti sono stati... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz dei Carabinieri in provincia: 3 guidatori scoperti con l’alcol

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