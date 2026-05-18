Blitz dei Carabinieri in provincia | 3 guidatori scoperti con l’alcol

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, i Carabinieri hanno effettuato un’operazione nella provincia individuando tre conducenti sotto l’effetto dell’alcol. Uno di loro, proveniente da Tarcento, è stato sottoposto a controlli che hanno rilevato un livello di alcol nel sangue superiore alla norma. Inoltre, nel comune di Cividale, un giovane ha aggredito i militari durante un intervento di controllo. Le forze dell’ordine stanno attualmente raccogliendo elementi per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Chi è il giovane che ha aggredito i Carabinieri a Cividale?. Quanto alcol è stato trovato nel sangue del conducente di Tarcento?. Perché il controllo a Cividale è degenerato in resistenza a pubblico ufficiale?. Quali sanzioni hanno colpito la donna fermata a Bagnaria Arsa?.? In Breve Tarcento: giovane di 22 anni con 1,36 grammi di alcol per litro.. Cividale del Friuli: ventiduenne straniero denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.. Bagnaria Arsa: donna di 46 anni con 0,96 grammi di alcol per litro.. Controlli coordinati dalla Centrale Operativa nei comuni di Tarcento, Cividale e Bagnaria Arsa.. Tre conducenti sono stati... 🔗 Leggi su Ameve.eu

blitz dei carabinieri in provincia 3 guidatori scoperti con l8217alcol
© Ameve.eu - Blitz dei Carabinieri in provincia: 3 guidatori scoperti con l’alcol
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Blitz all'alba dei Carabinieri, scacco matto al clan Senese: 18 arresti

Video Blitz all'alba dei Carabinieri, scacco matto al clan Senese: 18 arresti ?

Sullo stesso argomento

Blitz dei Carabinieri: 9 denunciati tra alcol e droga in provincia? Cosa scoprirai Chi ha guidato un trattore dopo il ritiro della patente? Quali sanzioni rischia chi rifiuta il test alcolometrico? Come sono state...

Alba Adriatica: 4 guidatori fermati, 2 giovani con precedenti scopertiNel cuore della Val Vibrata, tra le colline dell’Abruzzo interno, i Carabinieri hanno scovato conducenti sotto l’effetto di alcol e stupefacenti...

blitz dei carabinieri inRoma, blitz antidroga in due quartieri: reparti speciali dei Carabinieri, 19 arresti e oltre 500 dosi sequestrateControlli dei Carabinieri a Quarticciolo e Tor Bella Monaca: 19 arresti, 10 denunce, oltre 500 dosi sequestrate e verifiche sugli alloggi. ilquotidianodellazio.it

blitz dei carabinieri inTorre del Greco, blitz dei carabinieri: arrestato 47enne con stupefacenti e migliaia di euro in casaUn 47enne di Torre del Greco finisce in manette dopo un controllo dei carabinieri che scoprono cocaina, denaro contante e materiale per il taglio della droga nella sua abitazione. cronachedellacampania.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web