Blitz dei Carabinieri nel Sud Sardegna | due arresti a Uta

Nella serata di ieri, i Carabinieri hanno eseguito due operazioni nel Sud Sardegna, coinvolgendo le località di Settimo San Pietro e Gonnosadiga. Durante le attività, sono stati arrestati due uomini, che sono stati portati nel carcere di Uta. L’intervento delle forze dell’ordine si è concentrato su queste zone, senza ulteriori dettagli sui motivi delle operazioni.

I carabinieri hanno condotto due operazioni mirate tra Settimo San Pietro e Gonnosadiga nella serata di ieri, portando due uomini in carcere a Uta. Le attività, coordinate dal comando provinciale, hanno colpito soggetti con pendenze penali definitive, garantendo l'esecuzione di sentenze già stabilite dalla magistratura nel territorio del Sud Sardegna. La prima azione si è concentrata nell'abitato di Settimo San Pietro, dove i militari della stazione di Sinnai hanno rintracciato un uomo di 47 ann .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz dei Carabinieri nel Sud Sardegna: due arresti a Uta Carbonia, Sardegna: 80 carabinieri smantellando banda, 7 arresti Notizie correlate Spaccio nel centro di Catania: blitz dei Carabinieri, due arrestiABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione mirata nel cuore della città Un intervento mirato dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Catania... Valmontone. Maxi blitz dei Carabinieri all’outlet. 6 arresti in due operazioni lampo. Fondamentale la sinergia tra Carabinieri e Vigilanza privataVALMONTONE – Doppio colpo alle organizzazioni dedite ai furti nel commercio al dettaglio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Blitz antidroga nel bosco delle Cerbaie: smantellato un bivacco realizzato da spacciatori; Ladri in azione tra lettini e ombrelloni al Poetto, sgominata la banda dei furti in spiaggia; Narcotraffico, maxi blitz a Roma: in cella anche un un ex boss della Banda della Magliana – Ecco chi è; 'Ndrangheta, blitz dei carabinieri nel vibonese, 15 provvedimenti. Taranto, blitz dei Carabinieri nel quartiere Tamburi: smantellata base di spaccio in un alloggio popolare occupatoOperazione antidroga a Taranto: tre arresti e sequestro di stupefacenti in un alloggio popolare occupato abusivamente ... trmtv.it Raffica di controlli dei carabinieri nel Crotonese: denunce, arresti e verifiche sulla viabilitàProseguono senza sosta i controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Crotone , impegnati in un’intensa attività di presidio del territorio ... catanzaro.gazzettadelsud.it MELE Mele è diffusissimo in tutto il sud peninsulare ed in Sardegna, secondo il Rossoni, dovrebbe derivare dal nome medioevale Mele (Miele), nome attribuito spesso ad un figlio molto gradito e atteso. Tracce di queste cognominizzazioni le troviamo a Pisa in - facebook.com facebook