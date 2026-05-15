? Domande chiave Come può una conduttrice immobiliare vendere una tomba?. Perché Taffo ha scelto proprio Nadia Mayer per questa campagna?. Cosa spinge un'impresa funebre a usare il linguaggio del real estate?. Quali rischi corre un brand che usa l'ironia su temi tabù?.? In Breve Riccardo Pirrone coordina la strategia digitale per il brand Taffo Funeral Services.. Il linguaggio immobiliare usa termini come seminterrato o loft per descrivere le tombe.. La campagna mira ad abbattere il silenzio sul settore funerario tramite l'ironia.. Il marketing trasforma il tema del lutto in una gestione pragmatica dello spazio.. Nadia Mayer, nota protagonista del programma Casa a prima vista su Real Time, assume un ruolo inedito come volto pubblicitario per Taffo Funeral Services attraverso una campagna che utilizza il linguaggio del mercato immobiliare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nadia Mayer vende la “casa definitiva”: il nuovo spot ironico

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