Nadia Mayer diventa il volto di un’agenzia funebre | lo slogan di Taffo scatena i social

Una nota protagonista di un programma televisivo è stata scelta come volto di una recente campagna pubblicitaria di un’agenzia funebre. La campagna, caratterizzata da uno slogan che ha suscitato molte discussioni sui social, ha catturato rapidamente l’attenzione online, diventando virale in poche ore. La figura pubblica ha accettato di comparire in questa iniziativa, che collega in modo diretto il mondo delle abitazioni a quello delle esequie, generando reazioni di vario tipo tra il pubblico.

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La protagonista di “Casa a prima vista” scelta per la nuova campagna dell’irriverente Taffo. Dalle case alle tombe, con una campagna che in poche ore è diventata virale. Nadia Mayer, volto amatissimo di “ Casa a prima vista ” su Real Time e simbolo del mercato immobiliare romano in tv, è stata scelta da Taffo Funeral Services per una nuova pubblicità destinata a far discutere. E basta leggere lo slogan per capire subito il motivo del clamore: “Quando l’immobile sei tu”. Una frase perfettamente nello stile provocatorio di Taffo, l’agenzia funebre diventata celebre negli anni per la sua comunicazione irriverente e i messaggi al limite tra ironia nera e marketing aggressivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Nadia Mayer diventa il volto di un’agenzia funebre: lo slogan di Taffo scatena i social ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nadya Mayer di "Casa a Prima Vista": dall’agenzia immobiliare all’agenzia funebre: "L'immobile sei tu"Dall’agenzia immobiliare all’agenzia di pompe funebri, dalla casa per la vita alla casa per l’eternità, ovvero la tomba. Nadia Mayer, spunta il video da giovane: i fan impazziscono sui socialL'agente immobiliare di Casa a prima vista ha condiviso su Instagram un video del passato, con in braccio la figlia piccolissima “Ho ritrovato... Nadya Mayer di Casa a Prima Vista: dall’agenzia immobiliare all’agenzia funebre: L'immobile sei tuIl volto del seguitissimo show di Real Time diventa testimonial di una nota agenzia di pompe funebri e di una campagna che gioca sul suo lavoro nel real estate ... today.it Nadia Mayer, dalle case al cimitero. La super agente diventa volto di un'agenzia funebre: Quando l'immobile sei tuNadia Mayer, la signora degli immobili romani per eccellenza, volto storico di Casa a prima vista su Real Time, è diventata il volto di Taffo ... msn.com