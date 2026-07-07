A Cattolica, il MystFest apre con Gianluigi Nuzzi, giornalista e volto di Quarto Grado. Questa sera, Nuzzi discuterà con il curatore della rassegna, Alessandro Garramone, sul giornalismo d’inchiesta e sui grandi casi di cronaca. La serata si concentrerà sui fatti di cronaca e sul rapporto tra verità e informazione, con un focus sui temi trattati dal giornalista nel suo lavoro.

Il mistero sbarca a Cattolica per la nuova edizione del MystFest. Protagonista stasera sarà Gianluigi Nuzzi, giornalista, autore e volto di Quarto Grado, che dialogherà con il curatore della rassegna Alessandro Garramone sul giornalismo d’inchiesta e sui grandi casi di cronaca. Appuntamento alle 21 in piazza 1° Maggio. Di cosa discuterà con Garramone? "Sarà un dialogo a tutto campo sui programmi, sui libri e un po’ sulla mia storia professionale. Soprattutto sul confine tra fatti e narrazione, sul ruolo dell’interpretazione e sul rischio che anche l’informazione finisca per essere letta attraverso appartenenze e schieramenti". E si parlerà anche di verità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - MystFest, il protagonista è Nuzzi: "I fatti di cronaca e il rapporto tra verità e informazione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lucarelli, Fagnani e Nuzzi ospiti a MystFest: il festival che indaga la verità tra crime, cinema e inchiestaDurante il festival a Cattolica, sono stati ospitati i giornalisti Lucarelli, Fagnani e Nuzzi.

Cronaca nera Rai2: Milo Infante batte Nuzzi con il 9,6% di shareNella serata di ieri, il programma condotto da Milo Infante su Rai2 ha ottenuto uno share del 9,6%, superando la concorrenza di Nuzzi.

Temi più discussi: MystFest, il protagonista è Nuzzi: I fatti di cronaca e il rapporto tra verità e informazione; Lucarelli, Fagnani e Nuzzi ospiti a MystFest: il festival che indaga la verità tra crime, cinema e inchiesta; Cattolica, al via l’edizione 2026 del MystFest, il festival internazionale del giallo e del mistero; Conto alla rovescia per il Mystfest. Si parte con Camurri e il premio Pinketts.

Al via a Cattolica il Mystfest 2026 per scoprire Tutta la veritàSi apre a Cattolica questa sera lunedì 6 luglio una nuova edizione del Mystfest all'insegna del tema Tutta la verità (o almeno quello che ci serve). Edoardo Camurri inaugura il festival con una lectio ... comingsoon.it

Mystfest a Cattolica, lunedì 6 luglio Edoardo Camurri inaugura il festival con una lectio sulla verità– Inaugura lunedì 6 luglio in piazza 1° Maggio (ore 21) l'edizione 2026 del MystFest, il festival internazionale del giallo e del mistero che fino al 12 ... chiamamicitta.it