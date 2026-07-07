MystFest il protagonista è Nuzzi | I fatti di cronaca e il rapporto tra verità e informazione

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cattolica, il MystFest apre con Gianluigi Nuzzi, giornalista e volto di Quarto Grado. Questa sera, Nuzzi discuterà con il curatore della rassegna, Alessandro Garramone, sul giornalismo d’inchiesta e sui grandi casi di cronaca. La serata si concentrerà sui fatti di cronaca e sul rapporto tra verità e informazione, con un focus sui temi trattati dal giornalista nel suo lavoro.

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Il mistero sbarca a Cattolica per la nuova edizione del MystFest. Protagonista stasera sarà Gianluigi Nuzzi, giornalista, autore e volto di Quarto Grado, che dialogherà con il curatore della rassegna Alessandro Garramone sul giornalismo d’inchiesta e sui grandi casi di cronaca. Appuntamento alle 21 in piazza 1° Maggio. Di cosa discuterà con Garramone? "Sarà un dialogo a tutto campo sui programmi, sui libri e un po’ sulla mia storia professionale. Soprattutto sul confine tra fatti e narrazione, sul ruolo dell’interpretazione e sul rischio che anche l’informazione finisca per essere letta attraverso appartenenze e schieramenti". E si parlerà anche di verità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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