Lucarelli Fagnani e Nuzzi ospiti a MystFest | il festival che indaga la verità tra crime cinema e inchiesta

Durante il festival a Cattolica, sono stati ospitati i giornalisti Lucarelli, Fagnani e Nuzzi. L’evento si è svolto dal 6 al 12 luglio e ha avuto come tema “Tutta la verità”. La rassegna ha incluso incontri e dibattiti su crime, noir e mistero, coinvolgendo anche aspetti legati a giornalismo e letteratura. La manifestazione si concentra sull’uso di questi generi come strumenti di analisi del presente.

Il giallo, il noir, il crime e il mistero come chiavi di lettura del presente. Torna a Cattolica dal 6 al 12 luglio MystFest: “Tutta la verità" (o almeno quella che ci serve) è il tema scelto per questa nuova edizione che farà da fil rouge a un programma che attraversa giornalismo, letteratura. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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