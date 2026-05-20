Cronaca nera Rai2 | Milo Infante batte Nuzzi con il 9,6% di share

Nella serata di ieri, il programma condotto da Milo Infante su Rai2 ha ottenuto uno share del 9,6%, superando la concorrenza di Nuzzi. La trasmissione dedicata alla cronaca nera ha registrato una crescita rispetto ai dati precedenti, portando il conduttore in prima posizione tra i programmi del suo slot. La vittoria in share ha suscitato discussioni sul possibile adattamento del palinsesto, mentre resta da vedere chi tra Infante e Quarto Grado otterrà il miglior risultato nella sfida diretta.

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? Domande chiave Come cambierà il palinsesto Rai2 dopo il sorpasso di Infante?. Chi vincerà la sfida diretta tra Milo Infante e Quarto Grado?. Perché il pubblico ha preferito Ore 14 sera rispetto a Nuzzi?. Quali decisioni prenderanno i vertici Rai per la prossima stagione?.? In Breve Il programma di Infante ha superato l'8,51% di share registrato sette giorni prima.. Il successo è legato agli sviluppi del caso Garlasco e al caso Poggi.. Nuzzi aveva raggiunto il 9,01% di share nella puntata di venerdì 8 maggio.. Rai valuta la collocazione stabile di Ore 14 sera contro Quarto Grado a settembre.. Milo Infante ottiene il 9,6% di share con Ore 14 sera venerdì 15 maggio, superando la storica concorrenza di Gianluigi Nuzzi e consolidando il primato Rai2 nel racconto della cronaca nera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cronaca nera Rai2: Milo Infante batte Nuzzi con il 9,6% di share ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ore 14 si ferma L'annuncio di Milo Infante e il futuro del programma nel 2026 Sullo stesso argomento Caso Garlasco: Milo Infante batte Nuzzi con il 9,4% di share? Punti chiave Chi è l'indagato Andrea Sempio coinvolto nelle nuove indagini? Come possono le intercettazioni ambientali scardinare la condanna di... Cronaca nera: come inviare segnalazioni e parlare con Milo InfantePer segnalare casi di cronaca o interagire con il programma di approfondimento Rai 2 condotto da Milo Infante, i telespettatori hanno a disposizione... Ore 14 Sera, Milo Infante cambia giorno: il retroscena sulla nuova programmazione (che spaventa Nuzzi)Stando agli ultimi rumor la Rai potrebbe cambiare la collocazione del programma di Rai 2 dopo gli ottimi ascolti dello spin-off serale contro Quarto Grado ... libero.it Ore 14 da record: Milo Infante vola negli ascolti su Rai2 e festeggia in direttaOre 14 continua a crescere negli ascolti: Milo Infante vola su Rai2 con i casi di cronaca nera e prepara la sfida in prima serata contro Quarto Grado. quilink.it