Musk ribattezza xAI | ecco SpaceXAI

Cinque mesi dopo l’acquisizione, l’azienda di intelligenza artificiale xAI ha ufficialmente cambiato nome in SpaceXAI. L’operazione, avvenuta tramite scambio azionario, ha portato la società a essere valutata circa 1,25 trilioni di dollari. La modifica del nome è stata annunciata con un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli su nuovi progetti o obiettivi.

A cinque mesi dall’ incorporazione in SpaceX, tramite un’operazione interamente in azioni che ha valutato la società combinata quasi 1,25 trilioni di dollari, l’azienda di intelligenza artificiale xAi cambia ufficialmente nome diventando SpaceXA I. Il cambio di brand, che era stato anticipato dal patron Elon Musk un paio di mesi fa, è stato annunciato tramite un post su X in cui è stato ha svelato anche il nuovo logo. Il rebranding segue l’offerta pubblica iniziale di SpaceX di giugno, la più grande mai registrata, che ha reso Musk per un breve periodo il primo trilionario della storia. We are now @SpaceXAI. pic.twitter.comema66xDWC9 — SpaceXAI (@SpaceXAI) July 6, 2026 X rientrerà sotto il controllo del nuovo marchio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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