Nel 2025, la società di intelligenza artificiale di Elon Musk ha registrato perdite per circa 6,4 miliardi di dollari. Musk ha annunciato l'attenzione verso il progetto Grok, parte della sua società xAI. È stato comunicato che SpaceX si è fusa con l’azienda di intelligenza artificiale, senza dettagli sui motivi ufficiali di questa decisione. Restano da capire come Musk intenda coprire le perdite di xAI e quale ruolo avrà questa fusione nel suo piano strategico.

? Domande chiave Come farà Musk a coprire i miliardi di perdite di xAI?. Perché SpaceX ha deciso di fondersi con l'intelligenza artificiale di Grok?. Come funzionerà il calcolo orbitale tramite satelliti previsto per il 2028?. Chi vincerà la sfida tra la scalabilità di xAI e Anthropic?.? In Breve Investimenti IA raddoppiati a 30,8 miliardi di dollari con ritmo annualizzato nel 2026.. 117 milioni di utenti mensili utilizzano Grok su 550 milioni totali della rete X.. Data center Colossus attivati in soli 122 e 91 giorni per potenza di 1 gigawatt.. Piano per calcolo orbitale tramite satelliti previsto a partire dall'anno 2028.. xAI ha registrato una perdita operativa di 6,4 miliardi di dollari nel 2025 a fronte di ricavi per 3,2 miliardi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musk punta su Grok: xAI registra 6,4 miliardi di perdite nel 2025

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Elon Musks Grok AI to operate inside Pentagon network

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