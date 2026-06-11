Arezzo e Valdarno | tra teatro poesia e salute un ricco programma

Nel territorio di Arezzo e Valdarno, sono in programma attività che spaziano dal teatro alla poesia, con un focus anche sulla salute. Tra gli argomenti trattati, si discute di come eliminare un grammo di grasso utilizzando l’ossigeno e di uno schema alimentare pratico proposto da un medico per migliorare la camminata. Si tratta di iniziative che combinano cultura e benessere, con eventi e consigli rivolti alla comunità locale.

? Punti chiave? In Breve Andrea Bindi porta Inquieto vivere a Giovi e San Giovanni Valdarno anima la cultura locale. Giovedì 11 giugno 2026 si apre una giornata densa di appuntamenti che spaziano dalla riflessione poetica alla cura del corpo, tra le strade di Arezzo e i borghi della Valdarno. Il programma prevede la presentazione di Andrea Bindi a Giovi e diverse iniziative culturali che coinvolgono la comunità, dalla letteratura alla storia dell’arte. Tra poesia e musica: l’ultimo atto della stagione culturale. Alle ore 17:30 la libreria Feltrinelli di Arezzo ospita l’ultimo appuntamento dei Giovedì di Tagete prima della pausa estiva. Evaristo Seghetta Andreoli presenterà il suo libro di poesie intitolato Epiloghi, un’opera che scava con delicatezza nel passare del tempo e nella ricerca del senso della vita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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