Teatro nei Musei | si accende il ricco programma eventi in città

È stata annunciata l’avvio della rassegna “Teatro nei Musei”, parte del progetto di rete “Teatri della Magna Grecia”. La manifestazione è promossa dall’associazione Calabria Dietro le Quinte – APS e prevede un calendario di eventi teatrali che si svolgeranno all’interno di vari musei della città. L’iniziativa mira a unire cultura teatrale e patrimonio museale in un percorso che coinvolge diverse location.