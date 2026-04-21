Teatro nei Musei | si accende il ricco programma eventi in città
È stata annunciata l’avvio della rassegna “Teatro nei Musei”, parte del progetto di rete “Teatri della Magna Grecia”. La manifestazione è promossa dall’associazione Calabria Dietro le Quinte – APS e prevede un calendario di eventi teatrali che si svolgeranno all’interno di vari musei della città. L’iniziativa mira a unire cultura teatrale e patrimonio museale in un percorso che coinvolge diverse location.
Si inserisce nel più ampio progetto di rete “Teatri della Magna Grecia” la nuova e articolata rassegna “Teatro nei Musei”, promossa dall’associazione Calabria Dietro le Quinte – APS. L’iniziativa mira a valorizzare due tra i principali luoghi culturali della città, il Castello Aragonese di Reggio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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