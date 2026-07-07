La Regione Liguria ha approvato la concessione demaniale di un'area davanti a Punta Bianca a una cooperativa di mitilicoltori. L’azienda potrà installare impianti per la coltivazione di molluschi nelle acque di fronte al Comune di Ameglia. L’intervento mira a sviluppare il settore e garantire la continuità delle attività di produzione. La decisione riguarda un’area di proprietà pubblica, destinata all’attività di acquacoltura.

Regione Liguria ha dato il via libera alla concessione demaniale dello specchio d’acqua antistante Punta Bianca alla ditta “ Mitilicoltori Associati Società cooperativa ” per consentire l’installazione di impianti di coltivazione di molluschi nelle acque di fronte alla costa del Comune di Ameglia. L’area indicata e già in passato oggetto di studi e progettazione non interferisce con i siti marini liguri della Rete Natura 2000. L’istanza di utilizzo delle acque era stata presentata al settore ecosistema costiero e acque istanza chiedendo la realizzazione di nuovi impianti di molluschicoltura. Successivamente Arpal ha eseguito un’istruttoria... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muscoli amegliesi. La Regione promuove il vivaio a Punta Bianca: "Uno sguardo al futuro"

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