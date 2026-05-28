96 artisti da tutta la regione in mostra alla chiesa di San' Agostino con Visioni del futuro | uno sguardo al femminile
Sabato 30 maggio alle 17 si inaugura nella chiesa di Sant’Agostino una mostra collettiva intitolata “Visioni del futuro: uno sguardo al femminile”. Sono esposte le opere di 96 artisti provenienti dalla regione. La mostra rimarrà aperta fino a data da definirsi, offrendo un'ampia panoramica artistica. La rassegna si svolge in un luogo storico e utilizza gli spazi della chiesa per ospitare le creazioni.
Sarà inaugurata sabato 30 maggio, alle ore 17, nella Chiesa di Sant’Agostino, la mostra collettiva “Visioni del futuro. Uno sguardo al femminile”, ampio percorso espositivo dedicato alle artiste visuali residenti e operanti in Emilia-Romagna. L’esposizione raccoglie le opere di 96 artiste. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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