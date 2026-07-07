Fiorenza Bernini, 71 anni, è deceduta quattro giorni dopo essere rimasta ustionata nell’incendio di casa sua, avvenuto mercoledì scorso durante un temporale in via Pieve, a Pieve Saliceto di Gualtieri. La pensionata è stata trovata con gravi ferite e ustioni e, nonostante i soccorsi, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. La causa dell’incendio non è ancora stata ufficialmente accertata.

Non ce l’ha fatta Fiorenza Bernini, la pensionata di 71 anni rimasta ustionata nell’abitazione di via Pieve, a Pieve Saliceto di Gualtieri, nell’incendio divampato mentre infuriava il temporale mercoledì scorso. Già in condizioni di salute non ottimali, la pensionata era rimasta ustionata su parte del corpo, tanto da essere portata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, ricoverata in Rianimazione e medicata costantemente dagli specialisti del reparto Grandi Ustionati. Ma ogni cura si è rivelata inutile. Domenica si è verificato il decesso della donna. È invece già stato dimesso il marito, Giulio Lasagni, ora ospite di parenti, visto che l’abitazione è stata resa inagibile dall’incendio che ha distrutto gran parte degli interni dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muore quattro giorni dopo l’incendio in casa

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