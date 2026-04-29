Incendio in una roulotte al Torrino a Roma | 62enne ustionato muore dopo tre giorni di agonia

Due incidenti gravissimi sono avvenuti a Roma nelle ultime ore. Nel primo, un incendio in una roulotte nel quartiere Torrino ha provocato ustioni a un uomo di 62 anni, che è deceduto dopo tre giorni di ricovero. Nel secondo, un senza fissa dimora è stato soccorso da passanti in viale Oceano Indiano dopo un incendio legato, secondo le prime ipotesi, a un fornelletto a gas, e anche lui è morto in ospedale.

Incendio su viale Oceano Indiano: un senza fissa dimora soccorso dai passanti muore in ospedale. Ipotesi guasto a un fornelletto a gas.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incendio in una roulotte all’Eur: gravemente ustionato un 62enne mentre cucinava, rischia di morireRischia di morire per le gravissime ustioni un 62enne rimasto coinvoltio in un incendio divampato in una roulotte in zona Eur a Roma. Schianto fatale in monopattino. Muore dopo tre giorni di agoniaIl drammatico schianto sulla provinciale l’altra sera e un lungo fine settimana di speranza e preghiere, ieri la tragica notizia: è deceduto il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio a Roma, in fiamme una roulotte. Uomo di 62 anni in pericolo di vita; Roma, roulotte in fiamme: ferito gravemente 62enne; Incendio a Roma, roulotte in fiamme al Torrino Nord: grave un uomo; Roma, incendio devasta una roulotte al Torrino Nord: 62enne in fin di vita. Roma – Incendio in una roulotte, 62enne ferito gravemente (FOTO)ROMA - Intorno alle 22:30 di ieri, in via Oceano Indiano, si è verificato un grave incendio che ha coinvolto una roulotte in sosta in un'area verde nel quartie ... etrurianews.it Incendio a Roma, in fiamme una roulotte. Uomo di 62 anni in pericolo di vitaIl rogo nella serata di sabato 25 aprile, probabilmente causato mentre l'uomo cucinava. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco ... romatoday.it Incendio in una villetta a Gorlago, tetto distrutto: evacuati i residenti - Il video - facebook.com facebook Un incendio causato probabilmente da un corto circuito ha richiamato l’attenzione de residenti. In via Aquaderni due auto distrutte e un camper andato a fuoco. x.com