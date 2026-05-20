Cade da un muletto nel Pavese | operaio muore in ospedale dopo quattro giorni di ricovero

Un operaio di 60 anni è deceduto in ospedale quattro giorni dopo essere caduto da un muletto durante l’orario di lavoro in un capannone della provincia di Pavia. L’incidente si è verificato nel corso di una giornata lavorativa, e immediatamente sono intervenuti i soccorsi. L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è rimasto in osservazione fino al decesso. Le autorità stanno valutando le cause e le circostanze dell’accaduto.

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