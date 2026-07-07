Muore a 12 anni in un incidente sugli sci i suoi organi salvano 5 persone | tra loro un neonato di pochi mesi

Un bambino di 12 anni è morto in un incidente sugli sci. I suoi organi sono stati donati e hanno salvato cinque persone, tra cui un neonato di pochi mesi. A tre mesi dalla morte, il padre ha confermato che le donazioni hanno permesso di salvare altre vite.

A tre mesi dalla morte del figlio Mathias, deceduto a 12 anni in un incidente sugli sci, il papà racconta che la donazione degli organi ha salvato cinque giovani vite. Il fegato è andato a un neonato di 6 mesi. "La vita è questo: lasciare il mondo migliore di come lo hai trovato. E tu, piccolo campione, lo hai fatto davvero", ha scritto sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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TRAGEDIA NEL MOVIMENTO 5 STELLE: MORTO A 21 ANNI IN UN GRAVE INCIDENTE SUGLI SCI IL NOTO ESPONENTE

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