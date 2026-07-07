Un ragazzo di 12 anni è morto mentre sciava, mentre i suoi organi sono stati donati a un neonato e a quattro giovani. Un post di un genitore descrive come, dopo tre mesi dalla tragedia, la vita continui grazie alla donazione degli organi del ragazzo. La notizia è stata condivisa sui social, evidenziando il gesto di generosità e il ricordo della vittima. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.

Cesena, 7 luglio 2026 – “ L'ultimo giro di Mat continua ancora. Tre mesi fa pensavamo che tutto si fosse fermato. Invece no. Perché tu, Mat, hai fatto quello che hai sempre saputo fare. Hai lasciato qualcosa agli altri”. Sono le parole che il papà di Mathias Tonti, Alberto, ha affidato ai social. Il figlio è morto a 12 anni. Il 7 aprile scorso da Cesenatico erano andati a San Martino di Castrozza. Il ragazzino è deceduto in seguito di un incidente sugli sci. La caduta era avvenuta lungo la pista Valbonetta. Mathias giocava nelle giovanili Volley Club Cesena, era uno spettatore fisso della Consar Ravenna, amava lo scii e il motosport. Il post del papà sulla donazione degli organi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Papa.

© Ilrestodelcarlino.it - “Cinque nuove partenze”: Mathias muore a 12 anni sugli sci, gli organi salvano un neonato e 4 giovani. Il commovente post di papà Alberto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cesenatico, il gesto d'amore di Mathias Tonti: morì a 12 anni in un incidente sugli sci, con la donazione degli organi salva 5 ragazziIl 7 aprile, un ragazzo di 12 anni di Cesenatico è deceduto in ospedale a Trento dopo un incidente sugli sci avvenuto il 3 aprile sulla pista...

Alex Zanardi e il commovente post social di Bebe Vio: "A 12 anni ero spaesata, sei stato tutor di sport e vita"Il mondo dello sport italiano si è svegliato con la notizia della scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico.

Mathias Tonti muore a 12 anni in un incidente sugli sci: il suo ultimo dono salva cinque giovaniIl commovente messaggio di Alberto Tonti, padre del 12enne morto dopo un incidente sugli sci: L'ultimo giro di Mat continua ancora. L'appello a parlare della donazione degli organi. gazzettadelsud.it

Gli organi del mio Mathias, morto a 12 anni sugli sci, hanno salvato 5 vite. Campione hai lasciato il mondo meglio di come lo hai trovatoIl 7 aprile scorso Mathias Tonti, 12enne di Cesenatico, morì a seguito di un incidente sugli sci a San Martino di Castrozza. Oggi il papà ... msn.com