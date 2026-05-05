Il campionato mondiale di MotoGP 2026 prosegue con la tappa di Le Mans, una pista dove il pilota spagnolo ha affrontato diverse sfide nel corso degli anni. Nei suoi precedenti, si sono alternati momenti di vittoria e cadute, rendendo questa gara una delle più complesse per lui. La pista francese rappresenta una delle tappe storiche nel percorso di questo pilota, che ha vissuto situazioni diverse in questa cornice.

Il Mondiale di MotoGP 2026 torna in scena e prosegue nella sua classica campagna europea di questo periodo del calendario. Dopo Jerez de la Frontera, e prima di Barcellona, infatti, sarà la volta del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della stagione. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato di Le Mans, pista iconica anche per il motociclismo. Proseguirà il duello tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez? Su questa pista il nove volte campione del mondo ha raccolto gioie e dolori. Tante cadute ma anche vittorie, 4 tra Moto2 e MotoGP, aggiungendo anche la Sprint Race della passata annata. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutti i precedenti dello spagnolo sul tracciato delle Sarthe.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Le Mans. Una storia divisa tra successi e cadute

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