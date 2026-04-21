Nel fine settimana si terrà il Gran Premio di Spagna di MotoGP, un appuntamento che per alcuni piloti rappresenta una tappa di casa. Tra questi c’è anche Marc Marquez, che però correrà sul circuito di Jerez de la Frontera senza poter contare su un rapporto facile con il tracciato. Marquez ha già corso su questa pista in passato, affrontando diverse sfide e infortuni, tra cui quello del 2020.

Nel fine settimana, la MotoGP vivrà il Gran Premio di Spagna. Sarà l’appuntamento di casa dal punto di vista istituzionale per tanti piloti, compreso Marc Marquez, che però gareggerà sul suolo amico solo de jure. Innanzitutto perché è catalano, in seconda istanza perché l’autodromo di Jerez de la Frontera non è certo tra i suoi prediletti, neppure in terra iberica. Tanto per cominciare, nel 2008 deve ritirarsi dall’evento e rimandare il suo esordio nel Motomondiale. Poi, nelle categorie formative, non vince mai. Due presenze in 125cc, risoltesi con un terzo posto e un ritiro. Altrettante partenze in Moto2, nella quale ha messo a referto un ritiro e una piazza d’onore, alle spalle di Pol Espargarò.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Jerez. Rapporto difficile, non solo per l’infortunio del 2020

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