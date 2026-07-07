Marco Bezzecchi sarà uno degli osservati speciali questo weekend in occasione del Gran Premio di Germania 2026, undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia è reduce da un periodo estremamente negativo (tre zeri consecutivi in gara tra Balaton Park, Brno e Assen) e ha perso la leadership della generale in favore del compagno di squadra Jorge Martin, quindi il suo obiettivo sarebbe quello di invertire la tendenza e tornare in vetta alla classifica. Il Bez dovrà superarsi per raccogliere punti pesanti al Sachsenring, su una pista in cui non ha mai vinto e che gli ha riservato più delusioni che gioie nell’arco della sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, i precedenti di Bezzecchi al Sachsenring. Due podi nelle classi inferiori, poi nessun acuto

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