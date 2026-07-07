MotoGP i precedenti di Bezzecchi al Sachsenring Due podi nelle classi inferiori poi nessun acuto
Marco Bezzecchi ha ottenuto due podi nelle classi inferiori al Sachsenring, ma in MotoGP non ha mai salito il podio in questa pista.
Marco Bezzecchi sarà uno degli osservati speciali questo weekend in occasione del Gran Premio di Germania 2026, undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia è reduce da un periodo estremamente negativo (tre zeri consecutivi in gara tra Balaton Park, Brno e Assen) e ha perso la leadership della generale in favore del compagno di squadra Jorge Martin, quindi il suo obiettivo sarebbe quello di invertire la tendenza e tornare in vetta alla classifica. Il Bez dovrà superarsi per raccogliere punti pesanti al Sachsenring, su una pista in cui non ha mai vinto e che gli ha riservato più delusioni che gioie nell’arco della sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it
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