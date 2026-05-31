Buone indicazioni da Marco Bezzecchi. Il pilota in forza all’Aprilia ha infatti segnato il miglior tempo in occasione del warm-up valido per il GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in scena sul tracciato del Mugello, iniziando così nel miglior modo possibile la lunga giornata che lo porterà alla gara lunga, pianificata per le 14:00. Nello specifico il centauro italiano, in gomma media (scelta condivisa con la maggior parte degli altri piloti), ha fermato il cronometro a 1:45.374 precedendo di 0.051 la Gresini di Fermin Aldeguer, secondo classificato davanti alle Ducati ufficiali di Marc Marquez, terzo a 0.156, e Francesco Bagnaia, quarto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, acuto di Bezzecchi nel warm-up al Mugello. Bene le Ducati di Marquez e Bagnaia

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A HUGE crash for Marc Marquez on the penultimate lap!

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