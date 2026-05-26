Marco Bezzecchi torna in pista al Mugello dopo le gare di Le Mans e Montmelò. Nei precedenti, il pilota ha ottenuto risultati altalenanti, con una vittoria nel 2021 e diversi piazzamenti fuori dalla zona punti. La corsa toscana sarà decisiva per migliorare la classifica generale. La pista toscana rappresenta un appuntamento chiave per il campionato, dove il pilota cerca di invertire la rotta e ottenere punti importanti.

Urge un’immediata inversione di tendenza per Marco Bezzecchi, che deve mettersi alle spalle le deludenti performance di Barcellona (addolcite parzialmente da un buon risultato finale favorito però dalle circostanze) e tornare a battagliare nelle posizioni di vertice a partire dal prossimo weekend di gara al Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia 2026, settima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il portacolori dell’Aprilia non è un vero specialista del suggestivo tracciato toscano, ma ha comunque saputo togliersi delle soddisfazioni importanti nell’arco della sua avventura nel Motomondiale. Dopo un primo approccio incolore da rookie... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, i precedenti di Bezzecchi al Mugello. Serve svoltare dopo Le Mans e Montmelò

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