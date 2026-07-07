MotoGp Bezzecchi verso il Sachsenring | Dobbiamo ritrovarci

Marco Bezzecchi si prepara al Gran Premio del Sachsenring dopo tre ritiri consecutivi e nessun punto in classifica. Il pilota ha dichiarato che è necessario ritrovarsi e migliorare la performance. La situazione attuale rappresenta il punto più difficile della stagione, con il team che lavora per superare le difficoltà e tornare a competere ai livelli previsti. La gara tedesca è prevista per il prossimo fine settimana.

Bologna, 7 luglio 2026 - Tre gare, tre ritiri, zero punti. Il momento più complicato della stagione di Marco Bezzecchi è fotografato da una statistica impietosa: Brno, Balaton Park e Assen hanno consegnato al pilota italiano tre ritiri consecutivi che hanno rallentato bruscamente una crescita che, fino a poche settimane fa, sembrava ormai consolidata. Il pilota dell'Aprilia sta vivendo una fase delicata, nella quale velocità e risultati non riescono a convivere e infatti il compagno di squadra Jorge Martin lo ha superato in classifica mondiale. In alcune occasioni il passo gara si è rivelato competitivo, ma gli episodi negativi hanno sempre avuto la meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Marco Bezzecchi banned from Czech GP for hitting a track marshal

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