MotoGp Bezzecchi verso il Mugello | Sarà fantastico

A Barcellona, il pilota ha concluso la gara in posizione di retrovia, con molte cadute davanti a lui. Nonostante le difficoltà, ha beneficiato di alcune cadute degli avversari e ha ottenuto una mini fuga nel mondiale. Ora si prepara per il Gran Premio al Mugello, dove anticipa: “Sarà fantastico”.

Bologna, 26 maggio 2026 – A Barcellona gli è andata bene, anzi di lusso. Il feeling non c’era, è quasi sempre rimasto nelle retrovie sia nella sprint che nella gara lunga, ma le cadute davanti a lui lo hanno agevolato e ora c’è una mini fuga mondiale. Marco Bezzecchi è uscito dal gran premio di Catalogna guadagnando punti su tutti tranne che su Fabio Di Giannantonio, che ha vinto il gp, e questo perché è successo di tutto, con tre partenze, due bandiere rosse, senza dimenticare le cadute di Ai Ogura e Pedro Acosta, ma soprattutto quella che ha innescato Raul Fernandez con Jorge Martin. Lo spagnolo ha chiuso con un sanguinoso zero in classifica, quando invece avrebbe potuto recuperare punti, e in più è anche caduto nei test del lunedì riportando qualche piccolo-grande acciacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Ride 5!! Marco Bezzecchi (Aprilia Racing Team 2026) At GP Italia (Mugello)!!

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