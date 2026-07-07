La Juventus sta trattando con il Parma per l'acquisto dell’attaccante Pellegrino, dopo aver effettuato i primi sondaggi con il suo agente. I contatti tra le due società sono in corso, con l’obiettivo di definire i dettagli dell’operazione. La trattativa riguarda un possibile inserimento dell’attaccante nel reparto offensivo bianconero. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, e le parti continuano a negoziare per trovare un accordo.

di Luca Fioretti Calciomercato Juventus: ritorno di fiamma per Pellegrino del Parma, si tratta con i ducali dopo i primi sondaggi con l’entourage. Il reparto offensivo della Juve potrebbe presto arricchirsi con un nuovo innesto di grandissima prospettiva. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, la Vecchia Signora torna alla carica per Pellegrino del Parma. L’interesse per l’attaccante si è improvvisamente riacceso nelle ultimissime ore, spingendo i vertici societari a intensificare i dialoghi per regalare un rinforzo allo staff tecnico. È fondamentale sottolineare una dinamica cruciale in merito alle strategie di potenziamento del pacchetto avanzato: l’operazione sarebbe slegata a quella del ritorno di Kolo Muani, confermando la decisa volontà di costruire un parco attaccanti profondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Parma.

© Juventusnews24.com - Mossa Juve per Pellegrino: si tratta col Parma per l’attaccante dopo i sondaggi con l’agente. I dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pellegrino a segno nell’ultima stagionale col Parma: ecco perchè potrebbe essere l’attaccante giusto per la Juve

Inter, accordo raggiunto con Muharemovic: ora si tratta col Sassuolo. Ma quella clausola con la Juve...L'Inter ha raggiunto un accordo con il difensore bosniaco Muharemovic, ora in attesa di negoziare con il Sassuolo.

Temi più discussi: Kolo Muani alla Juve, dicono tutti sì: la data per darlo a Spalletti e gli altri nomi in attacco; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 luglio: la rassegna stampa; Pista argentina per l'attacco bianconero. Apertura Tuttosport: Pellegrino, mossa Juve; Mossa Juve per Pellegrino: si tratta col Parma per l'attaccante dopo i sondaggi con l'agente. I dettagli.

Pellegrino mossa Juve. Riallacciati i contatti con l’attaccante, il Parma apre al prestito Flavio e Jas, oh yes! Bufera Balogun: Oltrepassato ogni limite Yamal? No, Merino. CR7, l’addio più amaro #Tuttosport x.com

Juventus, torna la pista Pellegrino: il Parma apre al prestito, ma Kolo Muani resta il primo obiettivoLa Juventus riattiva i contatti per Pellegrino, valutato 30 milioni dal Parma. Kolo Muani resta la priorità, mentre il Bournemouth segue Kelly. tuttojuve.com

Attacco Juve, gli altri nomiTORINO - Come una partita a scacchi. E adesso massima attenzione alla prossima mossa. Perché può essere decisiva. O comunque estremamente indicativa. E allora, sì, dov’eravamo? Ai rapporti recuperati ... tuttosport.com