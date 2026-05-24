Pellegrino a segno nell’ultima stagionale col Parma | ecco perchè potrebbe essere l’attaccante giusto per la Juve

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attaccante ha segnato nell’ultima partita della stagione con il Parma. La rete segnata potrebbe portarlo a essere uno dei nomi considerati dalla Juventus per il mercato estivo. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la sua presenza nel match conclusivo ha attirato l’attenzione. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali trattative o interessamenti da parte del club torinese.

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di Luca Fioretti Pellegrino a segno nell’ultima stagionale col Parma: ecco perchè potrebbe diventare un obiettivo concreto della Juventus in estate. Il sipario sul campionato è calato, ma le luci del calciomercato si stanno già accendendo.  Mateo Pellegrino  ha appena deciso la sfida tra  Parma  e  Sassuolo, gonfiando la rete e consegnando di fatto gli ultimi tre punti della stagione ai ducali. Una zampata che non è passata inosservata agli addetti ai lavori e che candida il centravanti argentino a diventare un vero e proprio uomo mercato nelle prossime settimane, con la  Juventus  pronta a monitorare la situazione da vicino per fiutare il potenziale affare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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