L'Inter ha raggiunto un accordo con il difensore bosniaco Muharemovic, ora in attesa di negoziare con il Sassuolo. La trattativa si concentra sulla possibile cessione, ma rimane da chiarire il ruolo della clausola inserita con la Juventus. La dirigenza nerazzurra considera Muharemovic un giovane talento con potenziale per il futuro e lo vede come una possibile alternativa al post-Bastoni.

Il primo passo è stato fatto. Manca quello più determinante di tutti, quello decisivo e definitivo. Ma se "chi ben comincia è già a metà dell'opera", allora l'Inter negli ultimi giorni si è conquistata la pole position per strappare Tarik Muharemovic al Sassuolo. Il difensore bosniaco, protagonista non solo in neroverde ma anche con la sua nazionale della mancata qualificazione al Mondiale dell'Italia, non ha patito il grande salto dalla Serie B alla A, si è confermato un grande prospetto e ha attirato l'attenzione di svariati top club europei. In primis quello dell'Inter, che lo monitora da tempo e proprio ultimamente ha trovato una bozza di accordo con l'entourage del giocatore su durata (dovrebbe trattarsi di un contratto lungo, attorno ai 5 anni) e cifre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, accordo raggiunto con Muharemovic: ora si tratta col Sassuolo. Ma quella clausola con la Juve...

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