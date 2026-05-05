Pietracatella il cerchio si stringe | sospetti su 4 o 5 persone per la morte di madre e figlia avvelenate con la ricina Chi c’è nel mirino degli inquirenti

A Pietracatella, le indagini sulla morte di madre e figlia avvelenate con ricina si concentrano su un gruppo di quattro o cinque individui. Le forze dell’ordine stanno esaminando attentamente le prove per identificare i possibili responsabili. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, mentre gli inquirenti continuano a raccogliere elementi utili a chiarire le circostanze del decesso.

Il cerchio si stringe attorno a un numero ristrettissimo di sospettati, «quattro o cinque persone al massimo». È quanto trapela da fonti investigative sul giallo di Pietracatella, il comune in provincia di Campobasso dove Antonella Di Ielsi e la figlia quindicenne Sara Di Vita sono morte avvelenate subito dopo lo scorso Natale. Dopo mesi di accertamenti tecnici e interrogatori, la Procura sembra aver individuato il perimetro all’interno del quale cercare il responsabile della tragedia. Chi c’è nel mirino degli inquirenti. Oggi pomeriggio la Squadra Mobile di Campobasso, guidata dal dirigente Marco Graziano, riprende ufficialmente gli interrogatori in Questura.🔗 Leggi su Open.online

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Pietracatella, Di Giacomo: Cerchio ristretto a due persone, ma servono prove certe. Attenzione a non ripetere errori giudiziari come nel caso Garlasco; Giallo di Pietracatella, la Mobile convoca gli amici di famiglia, si scava nelle chat di Alice; Pietracatella, summit al centro Antiveleni: il cerchio si chiude? | Libero Quotidiano.it; Mistero di Pietracatella, esame sul telefono di Alice. Parlano gli avvocati.

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“I sospetti si concentrano su 4-5 persone al massimo”. E' quanto trapela da fonti investigative in merito al giallo di Pietracatella. I dettagli tra poco nel nostro tg delle 14. #pietracatella #ricina #Ricina - facebook.com facebook

Avvelenate a #Pietracatella, terminato l'accertamento irripetibile sui reperti istologici nell'istituto di medicina legale di Bari. Confermata l'intossicazione acuta con una sostanza compatibile con la #ricina. #Tg1 Gian Vito Cafaro x.com