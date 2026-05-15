Per tre ore, il parroco di Pietracatella è stato interrogato dagli investigatori in relazione alla morte di Antonella Di Ielsi e della madre, avvenuta per avvelenamento. Durante l'interrogatorio, ha risposto alle domande sulla relazione con le due donne e sulle ultime confessioni di Antonella. La Procura di Campobasso sta analizzando le testimonianze raccolte per fare luce sui fatti e valutare eventuali responsabilità. La vicenda rimane sotto indagine, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

CAMPOBASSO – Potrebbe giungere ad una svolta l’inchiesta della Procura di Campobasso sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina nei giorni a ridosso di Natale 2025. Oggi è stato sentito il parroco don Stefano Fracassi, l’interrogatorio è durato tre ore. Il parroco potrebbe essere una figura chiave per le indagini: è stato proprio lui a celebrare il funerale delle due donne, a gennaio. Per questo motivo, Fracassi è stato sentito dalla Squadra mobile di Campobasso per la prima volta. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi contatti di Sara e Antonella prima della morte. Don Stefano assume un ruolo fondamentale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Per tre ore don Stefano Fracassi ha risposto alle domande degli investigatori: Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: interrogato parroco di Pietracatella, raccolse le ultime confidenze di Antonella Di Ielsi

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Mamma e figlia avvelenate, ascoltato il parroco: Antonella si confessò con lui prima di morire

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