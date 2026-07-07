Morta Mity Simonetto | fu per 20 anni la consulente di immagine di Silvio Berlusconi

Matilde “Mity” Simonetto, una delle prime consulenti d’immagine in Italia, è morta ieri a Milano. Per vent’anni, dal 1992 al 2010, ha curato l’immagine e la comunicazione di Silvio Berlusconi, quattro volte presidente del Consiglio. La professionista aveva lavorato nel settore fin dagli anni ’80, diventando una figura di riferimento nel campo. La sua morte è stata confermata nella città dove viveva.

Si è spenta ieri a MilanoMatilde “Mity” Simonetto, tra le prime consulenti d’immagine in Italia e, perun ventennio – dal 1992 al 2010 –responsabile dell’immagine e della comunicazionedel quattro volte Presidente del Consiglio dei ministriSilvio Berlusconi.A dare il triste annuncio è stata la famiglia, che in una nota ha ricordato come, nella sua lunga carriera, la professionista si sia sempre distinta “perserietà, energia, riservatezza e rigore professionale, conquistando la stima di colleghi e collaboratori“. I funerali di Simonetto saranno celebrati nel capoluogo meneghino, presso la chiesa di San Camillo, mercoledì 8 luglio alle ore 15.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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