Mity Simonetto, nota come la consulente d’immagine di Berlusconi, è deceduta. Per molti anni ha gestito l’immagine e la comunicazione dell’ex premier. La sua carriera si è concentrata sulla cura dell’immagine pubblica e sulla comunicazione politica. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa nelle ultime ore. La sua figura è ricordata per il ruolo di rilievo nel settore.

Milano – Addio a Matilde “Mity” Simonetto, che per anni è stata la responsabile dell’immagine e della comunicazione di Silvio Berlusconi. Simonetto è stata una pioniera del settore, una delle prime consulenti d’immagine in Italia nonché (dal 1992 – prima della “discesa in campo” al 2010) fgura-chiave nella vita pubblica dell’ex premier e leader di Forza Italia, scomparso il 12 giugno di tre anni fa. “Caro Dottore, la tristezza come l'amore è un sentimento che non si può descrivere. Io continuerò a curare la sua immagine per tutta la vita” aveva scritto in un messaggio sui social in ricordo dell’ex presidente del consiglio, postando una foto insieme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Mity Simonetto, addio alla leggendaria consulente d’immagine di Berlusconi (“il Dottore”)

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