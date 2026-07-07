Monza non solo Kouadio | dalla Fiorentina piace anche Moreno

Dalla Fiorentina arriva anche l’interesse per un difensore, Moreno, che potrebbe trasferirsi al Monza. Le trattative di mercato tra le due squadre non si limitano a Kouadio, ma coinvolgono anche questo giocatore. La discussione tra i club riguarda direttamente il possibile trasferimento di Moreno, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o le cifre. La trattativa è ancora in fase di sviluppo.

Monza, non solo Kouadio: dalla Fiorentina si apre anche la pista Moreno per rinforzare la difesa di Juric. I dialoghi di mercato tra Fiorentina e Monza non riguardano soltanto Eddy Kouadio. Il club brianzolo continua infatti a guardare con attenzione in casa viola per rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric, e tra i profili finiti nel mirino c’è anche Matías Moreno, difensore argentino rientrato a Firenze dopo l’esperienza in prestito al Levante. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il classe 2003 è uno dei nomi valutati dalla dirigenza biancorossa per potenziare il reparto arretrato in vista della nuova stagione, che si aprirà con la sfida contro l’Inter. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Non solo Kouadio, il Monza punta un altro difensore della Fiorentina. Via un esubero? dlvr.it/TTP5MT #Fiorentina x.com

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