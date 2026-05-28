La Fiorentina Primavera ha vinto lo Scudetto battendo il Parma al Viola Park. I gol decisivi sono stati segnati da Braschi e Kouadio. La finale si è conclusa con la vittoria dei toscani, che non conquistavano il titolo da 43 anni. La squadra di allenatore Galloppa ha concluso una stagione senza precedenti, portando a casa il trofeo più ambito del campionato under 19.

Firenze, giovedì 28 maggio 2026 - Dopo 43 anni la Fiorentina Primavera torna sul tetto d’Italia. I ragazzi di Daniele Galloppa conquistano lo Scudetto contro il Parma al termine di una stagione straordinaria, coronando un obiettivo inseguito fin dal primo giorno di ritiro estivo. La voglia di cancellare la delusione della finale persa contro l’Inter nella passata stagione ha accompagnato il gruppo per tutto l’anno, fino all’esplosione di gioia finale sotto il cielo del Viola Park. Braschi e Kuadio protagonisti. Tra i protagonisti della serata decisiva c’è ancora una volta Riccardo Braschi, attaccante già conosciuto dai tifosi viola grazie anche alle apparizioni in prima squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, la Primavera è Campione d'Italia. Decisivi Braschi e Kouadio, battuto il Parma al Viola Park

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Highlights Primavera Fiorentina vs Cesena 2 1: Braschi e Bertolini per il primato

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