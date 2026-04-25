Calciomercato Inter LIVE | non solo Muharemovic piace anche un altro bosniaco

L’attenzione del calciomercato dell’Inter si concentra non solo su Muharemovic, ma anche su un altro calciatore bosniaco che interessa alla società. Durante le ultime ore sono circolate varie indiscrezioni riguardo a trattative in corso, incontri tra i rappresentanti e possibili accordi. La sessione di mercato è ancora aperta e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle trattative in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 25 APRILE Muharemovic e non solo, l’Inter ha come obiettivo un altro bosniaco: c’è ampia concorrenza.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: non solo Muharemovic, piace anche un altro bosniaco Notizie correlate Muharemovic e non solo, l’Inter ha come obiettivo un altro bosniaco: c’è ampia concorrenzadi Redazione Inter News 24Muharemovic non è l’unico bosniaco nella lista dei desideri del direttore sportivo Piero Ausilio Il calciomercato estivo... Calciomercato Inter, raggiunto il principio d’accordo per Muharemovic: c’è il sì del bosniacodi Lorenzo VezzaroCalciomercato Inter: il club nerazzurro blocca il difensore del Sassuolo e studia il colpo doppio con l’inserimento di Koné L’Inter... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bastoni via dall'Inter? Il ds Ausilio fa chiarezza; Calciomercato Inter: per Martinez non basta la Coppa Italia, c'è Vicario; Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile: 130 milioni di euro; Calciomercato Inter, non solo Bastoni al Barcellona: un altro possibile big in partenza. Calciomercato, entrambi dicono Sì all’Inter: arriverà chi costa menoIl mercato dell'Inter prova a chiudere diversi colpi: primo Muharemovic, secondo Manu Kone, poi uno tra Gila e Solet ... interlive.it Calciomercato Inter, primo acquisto: Accordo raggiuntoIl mercato dell'Inter segue Muharemovic: accordo col difensore bosniaco, ora si tratta con il Sassuolo (anche per Kone). Juve alla finestra ... interlive.it Occhio al Liverpool per Dumfries A breve tornerà uno dei temi centrali di discussione del calciomercato dell'Inter: la clausola rescissoria di Denzel Dumfries. Nel contratto dell'olandese, infatti, è prevista una clausola per liberarsi dall'Inter in estate per 25 - facebook.com facebook #Chiellini su #Allegri: “Il #Milan ha fatto buon campionato e ha fatto sognare di poter stare dietro all’ #Inter. Io ho creduto a quello che ha sempre detto Max, che l’obiettivo vero fosse la Champions. A parte il Como mi pare che la classifica rispecchi la griglia d’i x.com