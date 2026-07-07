Un uomo travestito da portalettere ha rapinato un ufficio postale a Monteverde lunedì mattina. Armato di pistola e con il volto coperto, è entrato nel negozio di via Edoardo Jenner, minacciando i presenti. Dopo aver ottenuto alcune migliaia di euro in contanti, è fuggito. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio.

Travestito da postino rapina l’ufficio postale di Monteverde. Un bandito a volto coperto e armato di pistola ha fatto irruzione nella mattinata di lunedì nell’agenzia di via Edoardo Jenner minacciando i presenti con l’arma da fuoco e facendosi consegnare degli impiegati alcune migliaia di euro in contanti. Il rapinatore, come hanno raccontato alcuni testimoni, indossava una pettorina gialla delle Poste con la quale è entrato in azione probabilmente per passare inosservato fino a quando non ha estratto la pistola. Momenti di apprensione tra i presenti, poi il malvivente è uscito con il bottino fuggendo in sella uno scooter che aveva lasciato nei pressi dell’ufficio postale. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Monteverde, vestito da portalettere rapina l'ufficio postale e fugge con migliaia di euro

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