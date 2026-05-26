Rapina da 63 mila euro all' ufficio postale | scattano quattro arresti
Quattro persone sono state arrestate in relazione a una rapina avvenuta ad Avetrana nell'aprile 2025, durante la quale sono stati sottratti circa 63 mila euro dall’ufficio postale. Tre degli arrestati sono stati portati in carcere, mentre una persona è stata sottoposta ai domiciliari. Le misure sono state eseguite dai carabinieri della compagnia di Manduria, che hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Taranto.
Tre indagati in carcere e una ai domiciliari per una rapina avvenuta ad Avetrana, nell'aprile 2025. Nella notte tra ieri e oggi, martedì 26 maggio 2026, i carabinieri della compagnia di Manduria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Taranto Francesco. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Tentata rapina da 150 mila euro allufficio postale di Gravina: tre arresti della Polizia di Stato
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