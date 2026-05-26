Rapina da 63 mila euro all' ufficio postale | scattano quattro arresti

Notizia in breve

Quattro persone sono state arrestate in relazione a una rapina avvenuta ad Avetrana nell'aprile 2025, durante la quale sono stati sottratti circa 63 mila euro dall’ufficio postale. Tre degli arrestati sono stati portati in carcere, mentre una persona è stata sottoposta ai domiciliari. Le misure sono state eseguite dai carabinieri della compagnia di Manduria, che hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Taranto.