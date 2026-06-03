Un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver rapinato l’ufficio postale di Carimate, nel Comasco. L’autore, con volto coperto, ha sottratto circa 100.000 euro. La rapina si è verificata il 3 giugno 2026. La polizia ha identificato e fermato il sospettato in seguito alle indagini avviate immediatamente dopo l’evento.

Carimate (Como), 3 giugno 2026 – A volto coperto aveva rapinato l’ufficio postale di Carimate, nel Comasco, portandosi via un bottino di ben 100mila euro. E alla fine il 45enne Carlo Testa, già detenuto a Monza per un'altra causa, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Como nell'ambito della indagine condotta dai carabinieri sulla rapina. Testa è accusato di avere agito, il 20 giugno 2025, un complice ancora non identificato, sorprendendo alle spalle una dipendente addetta all'apertura, e facendosi consegnare tutta la cassa del dispositivo bancomat. La fuga e l’altra condanna. E prima di scappare l’uomo avrebbe costretto i due dipendenti a uscire dall'edificio, strappando inoltre le chiavi dell'ufficio dalle mani di una delle vittime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapina da oltre 100mila euro all’ufficio postale di Carimate: arrestato un 45enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FASTEST SOLO Ways To Make MILLIONS in GTA 5 Online! (Make MILLIONS NOW)

Notizie e thread social correlati

Rapina da 63 mila euro all'ufficio postale: scattano quattro arrestiQuattro persone sono state arrestate in relazione a una rapina avvenuta ad Avetrana nell'aprile 2025, durante la quale sono stati sottratti circa 63...

Piombino, armato di pistola rapina l’ufficio postale: arrestato. Decisiva la testimonianza di un ragazzino in monopattinoNel pomeriggio di giovedì, un giovane armato di pistola e con il volto coperto da un passamontagna è entrato in un ufficio postale nel centro di...

Temi più discussi: Rapina alla Stroili Oro: recuperata parte della refurtiva, ma è ancora caccia al quarto uomo; Colpo da 100mila euro in una gioielleria di Raffadali; Rapina con pistole e martelli nel centro commerciale di Tavernola a Como, due 23enni arrestati; Rapina in gioielleria, arrestata la banda. Il colpo il 23 aprile a Tavernola, bottino 100mila euro.

Rapina alle Poste di Carimate, arrestato un 45enne milanese: bottino da oltre 100mila euroL’uomo, già detenuto a Monza per altra causa, è accusato di rapina e ricettazione. I fatti risalgono al 20 giugno 2025: entrò nell’ufficio postale armato di minacce insieme a un complice ancora ignoto ... ciaocomo.it

Cantù, maxi rapina in posta da 100 mila euro: arrestatol Carabinieri della Compagnia di Cantù hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 45enne di Milano, già detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di M ... laprovinciadicomo.it

Rapine e aggressioni in Italia: quali sono le pene previste dalla legge? reddit

Mila_Ferrara - Results on X | Live Posts & Updates x.com