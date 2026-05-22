Mussomeli flash mob dei ragazzi del Virgilio | grido contro la guerra

A Mussomeli, un gruppo di studenti del liceo Virgilio ha organizzato un flash mob per protestare contro la guerra. Durante l’evento, i ragazzi hanno riempito la piazza con cartelli e scritte, creando un “libro aperto” di messaggi e pensieri. Sul suolo sono state lasciate catene e pietre, simboli visivi che hanno attirato l’attenzione dei presenti. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, coinvolgendo i partecipanti in un momento di riflessione collettiva.

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? Domande chiave Come hanno trasformato la piazza in un libro aperto?. Cosa rappresentano le catene e le pietre lasciate a terra?. Perché il percorso è terminato davanti alla lapide di Falcone?. Quale messaggio concreto vogliono trasmettere i ragazzi alla comunità?.? In Breve 51 studenti del Liceo Virgilio hanno occupato Piazza Umberto I per 18 minuti.. Le docenti Camerota, Bonanno, Navarra e Caltagirone hanno coordinato l'iniziativa.. Salvatore Diliberto ha scandito il ritmo della protesta con una grancassa.. Il gruppo di riprese video guidato da Gabriel Costanzo ha usato droni.. Cinquantuno studenti del Liceo Virgilio hanno interrotto il silenzio di Piazza Umberto I a Mussomeli alle ore 18:00 di questo pomeriggio, lanciando un grido corale contro la guerra che ha coinvolto l’intera comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mussomeli, flash mob dei ragazzi del Virgilio: grido contro la guerra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torino, flash mob dei giornalisti: penne al cielo contro la precarietàGli operatori dell’informazione si sono radunati giovedì 16 aprile alle ore della mattina nell’incrocio tra via Garibaldi e via Milano a Torino, a... Accordo Ue-Israele, flash mob del M5S contro il No del Cae alla sospensione dell'intesaFlash mob della delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo a Bruxelles dopo il nulla di fatto del Consiglio Ue Affari esteri, in corso...