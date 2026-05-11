A Arezzo, in via Curina, alcune famiglie si sono radunate in un flash mob per protestare contro la rimozione dei giochi presenti nell'area. La decisione del Comune di eliminare gli attrezzi di gioco è avvenuta senza annunci di un piano alternativo o sostitutivo. Le famiglie avevano presentato nel 2020 una raccolta firme chiedendo di mantenere le strutture, ma non hanno ricevuto risposta.

? Domande chiave Perché il Comune ha rimosso i giochi senza un piano sostitutivo?. Chi ha ignorato la raccolta firme presentata dalle famiglie nel 2020?. Quanto costa davvero ripristinare l'area giochi per i bambini di Curina?. Come reagiranno i genitori dopo il flash mob organizzato nel parco?.? In Breve Costi di ripristino stimati tra 10.000 e 20.000 euro per il parco.. Raccolta firme con 200 firmatari presentata nel 2020 per il degrado.. Incontro con l'assessore al verde avvenuto nel febbraio 2025.. Partecipazione di Marco Donati, Valentina Sileno, Michele Zamponi e Marco Teci.. Arezzo, via Curina, dove il parco pubblico dietro il supermercato Pam è diventato improvvisamente un vuoto silenzioso dopo che gli addetti del comune hanno rimosso le casine e lo scivolo in legno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo, via Curina: famiglie in flash mob dopo la rimozione dei giochi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Estate senza giochi per i bambini: rimosse casine e scivolo. Il flash mob delle famiglieAnni e anni di segnalazioni affinché non si arrivasse a un punto di non ritorno, ma alla fine il parco pubblico di via Curina è diventato fantasma.

Torino, flash mob dei giornalisti: penne al cielo contro la precarietàGli operatori dell’informazione si sono radunati giovedì 16 aprile alle ore della mattina nell’incrocio tra via Garibaldi e via Milano a Torino, a...

Argomenti più discussi: Parchino di Via Curina; Arezzo, i bambini protestano al parco Curina: Subito i nostri giochi; Avs: Una amministrazione distratta chiude le aree di gioco per bambini; Abbiamo chiesto manutenzione e il Comune ha tolto giochi per i bambini, la rabbia dei residenti per il parco fantasma.

Arezzo, i bambini protestano al parco Curina: Subito i nostri giochiCi sono i bambini che fanno i turni per salire sulle uniche due altalene rimaste. Alcuni vanno in bicicletta, altri invece sono intenti a disegnare i cartelli che vengono appesi sugli alberi. Il flash ... corrierediarezzo.it