Il nuovo Consiglio comunale di Montemesola si è insediato ufficialmente. È stato giurato il nuovo sindaco, eletto nelle elezioni del 24 e 25 maggio, e sono state presentate le nomine per la squadra di governo. La lista vincitrice si chiama “Insieme”.

Tarantini Time Quotidiano Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio comunale di Montemesola, eletto al termine delle consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio che hanno visto la vittoria della lista “Insieme” guidata dal sindaco Vito Antonio Punzi. La seduta inaugurale si è aperta con il giuramento del primo cittadino e con gli adempimenti istituzionali previsti per l’avvio della nuova consiliatura. Tra i primi punti affrontati, l’elezione del presidente del Consiglio comunale. La scelta è ricaduta su Francesco Saverio Sgobio, eletto con nove voti favorevoli e quattro schede bianche. Francesco Saverio Sgobio Nel corso della seduta non è mancato il richiamo alla necessità di garantire un ruolo alle minoranze. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, si insedia il nuovo Consiglio comunale: Punzi giura e presenta la squadra di governo

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