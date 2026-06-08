Montemesola si insedia il nuovo Consiglio comunale | Punzi giura e presenta la squadra di governo

Da tarantinitime.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo Consiglio comunale di Montemesola si è insediato ufficialmente. È stato giurato il nuovo sindaco, eletto nelle elezioni del 24 e 25 maggio, e sono state presentate le nomine per la squadra di governo. La lista vincitrice si chiama “Insieme”.

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Tarantini Time Quotidiano Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio comunale di Montemesola, eletto al termine delle consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio che hanno visto la vittoria della lista “Insieme” guidata dal sindaco Vito Antonio Punzi. La seduta inaugurale si è aperta con il giuramento del primo cittadino e con gli adempimenti istituzionali previsti per l’avvio della nuova consiliatura. Tra i primi punti affrontati, l’elezione del presidente del Consiglio comunale. La scelta è ricaduta su Francesco Saverio Sgobio, eletto con nove voti favorevoli e quattro schede bianche. Francesco Saverio Sgobio Nel corso della seduta non è mancato il richiamo alla necessità di garantire un ruolo alle minoranze. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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