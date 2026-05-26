Tra i temi all' ordine del giorno anche lo statuto di Cesena Fiera torna a riunirsi il consiglio comunale

Il consiglio comunale di Cesena si riunirà di nuovo giovedì 28 maggio alle 16, con all’ordine del giorno anche la discussione sullo statuto di Cesena Fiera. Questa sarà la seconda seduta del mese di maggio.

Giovedì 28 maggio, alle ore 16, il consiglio comunale di Cesena tornerà a riunirsi per la seconda volta nel corso del mese di maggio. I lavori, presieduti dal presidente del consiglio Filippo Rossini, saranno trasmessi in diretta sul portale dell’Ente cesena.consiglicloud.it.Non essendo in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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