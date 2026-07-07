Il sindaco di Montecatini Terme ha festeggiato i due anni di mandato il 24 giugno. In un’intervista, ha dichiarato di essere “mediamente soddisfatto” dei risultati ottenuti finora. Tra le criticità citate, ci sono stati “colpi bassi” e “ritardi” nelle procedure amministrative. Non sono stati forniti dettagli specifici su progetti o interventi realizzati durante questo periodo.

Montecatini Terme, 7 luglio 2026 – Sindaco Claudio Del Rosso, il 24 giugno la sua amministrazione ha compiuto due anni di vita. Qual è il suo bilancio? “Siamo mediamente soddisfatti. Questo biennio è stato difficilissimo, certe situazioni d’altronde ce le aspettavamo e non dimentichiamo gli attacchi che sono stati fatti alla città, veri e propri colpi bassi. Quando vedo certi atteggiamenti contro questa realtà non posso che andare avanti”. A cosa si riferisce? “L’esposto presentato alla Corte dei Conti dai consiglieri di minoranza Edoardo Fanucci, Andrea Bellettini, e Andrea Bonvicini sulla Fondazione Turismo-Dmo è stato un vero e proprio atto contro la città, che ha ritardato la partenza di otto mesi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montecatini, due anni di Del Rosso: “Soddisfatto dei risultati tra colpi bassi e ritardi”

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