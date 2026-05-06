Il 6 maggio sono state riportate accuse rivolte a Papa Leone XIV da parte di un ex presidente statunitense, in concomitanza con l’incontro in Vaticano tra il Segretario di Stato americano e il Papa. Nelle stesse ore sono state annunciate le operazioni di polizia che hanno smantellato una gang coinvolta in colpi milionari. Nel frattempo, si continua a discutere sui livelli dei premi in denaro nel mondo del tennis.

Nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV alla vigilia dell’incontro in Vaticano fra il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il Pontefice. Il tycoon: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici”. Parolin replica: “Il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace”. Presa la gang dei colpi milionari in poste e gioiellerie. Legami con la Banda della Magliana. Polemica sui Montepremi troppo bassi nel tennis, Sabalenka e Paolini all’attacco: “Possiamo boicottare gli Slam”. Il caso scoppia alla vigilia dell’ultimo 1000 prima del Roland Garros. Questo articolo 0605 – Nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV – Presa la gang dei colpi milionari –...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 06/05 – Nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV – Presa la gang dei colpi milionari – Polemica sui Montepremi troppo bassi nel tennis

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