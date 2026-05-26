Barbagallo soddisfatto per i risultati del Pd | Partito in crescita in Sicilia mentre centrodestra affonda

Da messinatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Partito Democratico in Sicilia registra un aumento di consensi, con una crescita nei voti di lista e nelle presenze nei consigli comunali. Mentre il centrodestra mostra segnali di difficoltà, il Pd si conferma come principale forza del centrosinistra. I risultati indicano un rafforzamento della presenza del partito sul territorio e un incremento delle liste presentate. Nessun dato specifico sui numeri, ma l’orientamento generale evidenzia un trend positivo per il partito.

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“Il Pd – che è resta il Partito di riferimento nel centrosinistra - cresce e si rafforza aumentando il dato di lista e il numero delle presenze nei consigli comunali. A Messina la scorsa volta alla fine dello spoglio vennero eletti 2 consiglieri, mentre adesso in base ai nostri dati, passiamo a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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