Trump contro Meloni dagli elogi agli attacchi | come è cambiato tutto

Donald Trump ha passato da elogi pubblici a critiche aperte nei confronti di Giorgia Meloni. Dopo aver mantenuto un rapporto di fiducia, l’ex presidente ha iniziato a rivolgere accuse pubbliche contro la leader italiana. Questo cambio di tono ha segnato un passaggio significativo nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti, passando da un rapporto di favore a una fase di tensione aperta.

Dal rapporto privilegiato alle accuse pubbliche: perché il confronto tra Donald Trump e Giorgia Meloni segna una fase delicata per i rapporti Italia-USA.. Il rapporto privilegiato che per mesi aveva caratterizzato i rapporti tra Donald Trump e Giorgia Meloni sembra ormai appartenere al passato. Quella che era stata presentata come una delle relazioni più solide tra il presidente americano e un leader europeo si è trasformata, nel giro di poche settimane, in uno scontro politico e personale fatto di accuse, dichiarazioni al vetriolo e provocazioni sui social. L’ultimo episodio è rappresentato dalla pubblicazione su Truth Social di un meme nel... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Trump contro Meloni, la difesa di Schlein: Nessun Capo di Stato straniero può minacciare il Paese

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