I lavori di riqualificazione nell’area della Ranteria a Monreale stanno procedendo rapidamente. Sono in corso la realizzazione di nuovi campi da padel e tennis. L’assessore allo Sport ha sottolineato che l’intervento mira a rendere lo spazio più moderno, inclusivo e all’avanguardia, con l’obiettivo di restituire alla comunità un’area dedicata allo sport.

Monreale – Procedono a passo spedito i lavori di riqualificazione presso l’area della Ranteria. Ad annunciarlo con soddisfazione è l’assessore allo Sport, Salvo Giangreco, che evidenzia l’importanza di un intervento strategico destinato a restituire alla cittadinanza uno spazio sportivo moderno, inclusivo e all’avanguardia. I lavori, che proseguono senza sosta e a ritmi serrati, permetteranno nel giro di pochissimi mesi di riaprire i cancelli di una struttura completamente rinnovata. Il progetto punta sulla versatilità: l’area diventerà un polo polivalente d’eccellenza, pronto a ospitare diverse discipline grazie alla realizzazione di nuovi campi da padel e da tennis. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, lavori in corso alla Ranteria: nuovi campi da padel e tennis

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